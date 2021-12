PL torna obrigatória apresentação da Carteira de Vacinação em creches e escolas na Bahia

Foi aprovado nesta terça-feira, 24, um Projeto de Lei (PL) que torna obrigatória, em todo o estado da Bahia, a apresentação da Carteira de Vacinação de crianças e adolescentes, em todas as creches e escolas da rede pública, que ofereçam educação infantil, ensino fundamental e ensino médio, durante o ato da matrícula.

"A aprovação desta Lei Estadual, reforça a luta da gestão do governador Rui Costa na defesa do aumento da cobertura vacinal. Aproveito para lembrar que seguir rigorosamente o calendário vacinal e manter a carteira de vacinação atualizada é muito importante em todas as idades, não só para se proteger de doenças que são facilmente evitáveis, mas também para prevenir aquelas que são consideradas graves e podem levar à morte", ressaltou o secretário da Saúde, Fábio Villas-Boas.

Conforme o projeto, caso o matriculado não possua a carteira de vacinação, seu responsável terá o prazo de 30 dias para providenciá-la junto ao órgão responsável, sob pena de comunicação ao Conselho Tutelar para as devidas providências. Agora o Projeto de Lei segue para votação no plenário da casa legislativa e, caso aprovado, vai para sanção do governador.

