Pitanga tem atividade antibacteriana e anti-fúngica

Eugenia Uniflora L. ou pitanga é uma fruta vermelha distribuída ao redor do Brasil utilizada na medicina popular como diurética, anti-reumática, anti-febril, antiinflamatória, como agente terapêutica de desordens estomacais e anti-diarréica. Seu óleo é utilizado pela indústria cosmética na fabricação de xampus, cremes e sabonetes devido ao seu aroma agradável e poder adstringente. Além disso, suas folhas apresentam atividade antibactericida e anti-fúngica.

Estudos fitoquímicos revelam em sua composição a presença de flavonóides, conhecidos por suas propriedades antioxidantes, taninos, terpenóides e óleos essenciais. Esses compostos antioxidantes exercem efeitos antiinflamatórios prevenindo contra doenças crônicas. Além disso contém vitaminas antioxidantes, cálcio, ferro, fósforo, complexo B e potássio. A sua cor avermelhada é decorrente da presença de licopeno, outro componente antioxidante e anti-cancerígeno.

Segundos estudos recentes o extrato das sementes de pitanga ajuda no combate à Leishmaniose. Por ser rica em potássio auxilia no controle da pressão arterial. Ela pode ser consumida in natura, na forma de sucos, batidas, geléias e chá. Seus compostos fenólicos inibem as enzimas alfa-glicosidade, maltase e sucrase, tendo ação hipoglicemiante.

Referência:

FIGUEIRÔA, E. de. O. Evaluation of antioxidant, immunomodulatory, and cytotoxic action of fractions from Eugenia Uniflora L. and Eugenia mallaccensis L.: correlation with polyphenol and flavonoid content. The Scientific World Journal, 2013.

adblock ativo