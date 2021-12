Piranha tem a mordida mais temida do reino animal

Com os músculos da mandíbula hipertrofiados, capazes de exercer uma força equivalente a trinta vezes o seu peso, a piranha é uma máquina de morder que supera outros animais.

O grande tubarão branco, a hiena e o crocodilo têm dentes muito afiados, mas, quando as mordidas são relacionadas à massa e ao tamanho de cada animal, quem vence a batalha no reino animal é a piranha negra (Serralmus rhombeus). A força da sua mordida chega a 320 Newtons, quase três vezes mais que a exercida por um crocodilo do mesmo tamanho.

Este peixe tropical supera, inclusive, animais pré-históricos como o Tiranossauro Rex ou o Megalodonte, ancestral gigante do tubarão branco, segundo estudo publicado na revista Nature Scientific Reports.

Os cientistas arriscaram seus dedos para capturar quinze piranhas negras em um braço do rio Amazonas, na região Norte do Brasil, e utilizar nelas um aparelho de medição das mandíbulas.

Os peixes, que mediam de 20 a 37 centímetros de comprimento, "se prestaram de boa vontade ao jogo, praticando mordidas defensivas", insistem os biólogos.

"Ainda que as anedotas referentes às vítimas reduzidas a esqueletos em águas infestadas de piranhas são geralmente exageradas, as eficácia de sua mordida não é", acrescentaram, citando casos em que esses peixes carnívoros cortaram de uma só vez falanges humanas e as comeram.

