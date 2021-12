Pinocchio rex, um tiranossauro de nariz grande, é descoberto

"Pinocchio rex", uma nova espécie de tiranossauro, de 66 milhões de anos e nariz comprido, foi descoberto em uma escavação no sul da China por cientistas da Universidade de Edimburgo, na Escócia, divulgou nesta quarta-feira, 7.

O carnívoro de nove metros de altura, que pesava uma tonelada, primo do famoso "tiranossauro rex", tinha um focinho 35% mais alongado que outros dinossauros de seu tamanho e viveu na Ásia durante o período cretáceo (entre 144 milhões de anos e 65 milhões de anos).

Seu esqueleto foi encontrado intacto e muito bem conservado por um grupo de operários em uma rua em construção perto da cidade de Ganzhou, no sul da China.

"Tinha o sorriso com dentes do 'tiranossauro rex', mas seu focinho era longo e fino, com uma fileira de chifres na parte superior", explicou Steve Brusatte, da Universidade de Edimburgo.

"Pode parecer um pouco cômico, mas provavelmente era tão mortal como qualquer outro tiranossauro e talvez inclusive um pouco mais rápido e silencioso", acrescentou o pesquisador, que decidiu apelida-lo de "Pinocchio" por causa de seu nariz embora seu nome oficial seja "Qianzhousaurus sinensis".

Seus dentes mais finos e o esqueleto mais leve levou os cientistas a deduzirem que "Pinocchio rex" caçava criaturas menores, como lagartos e dinossauros com penas.

No entanto, eles ainda não conseguiram explicar porque tinha o nariz tão comprido, embora intuam que devia ter uma maneira diferente de caçar.

"A imagem icônica dos tiranossauros é o 'tiranossauro rex', o maior, o mais sanguinário de todos. Mas esta nova espécie era mais leve, menos musculosa. Rompe os moldes. Talvez tivesse uma mordida mais rápida e caçava de outra maneira", explicou Brusatte.

Os cientistas da Universidade de Edimburgo acreditam que vários tipos de tiranossauros viveram na Ásia durante o período cretáceo, como o "tarbosaurus", um carnívoro de 13 metros que tinha uma mandíbula tão forte que era capaz de amassar os ossos de grandes herbívoros.

