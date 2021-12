Pessoas escolhem nomes de filhos do lado direito do teclado

Um estudo do professor de psicologia Dr. Daniel Casasanto, da Universidade de Chicago, nos EUA, sugere que o layout de um teclado Qwerty pode desempenhar um papel-chave na escolha do nome do bebê pelos pais.

Os investigadores liderados por Casasanto descobriram que as teclas do lado direito são, inconscientemente, vistas pelas pessoas como mais positivas, enquanto as do lado esquerdo são mais negativas.

Os cientistas descobriram que as pessoas passaram a escolher nomes com letras do lado direito de um teclado a partir do aumento da popularidade do teclado Qwerty, em 1990.

A psquisa, chamada "Efeito Qwerty", foi publicada pela revista Popular Science. O ser humano, segundo o estudo, aparentemente tende a associar "bom" com o seu lado dominante, e a maioria das pessoas são destras.

