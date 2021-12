Pessoas com deficiência ainda passam por 'ciclo de invisibilidade', diz promotor

Esta segunda-feira, 21, marca o Dia Nacional da Luta das Pessoas com Deficiência. De acordo com o professor e promotor de Justiça do Ministério Público da Bahia (MP-BA), Fernando Gaburri, as pessoas com deficiência (PcD) no Brasil conseguiram avançar bastante na conquista pelos direitos, mas enfrentam dificuldades com a desinformação da sociedade.

"A informação é a principal ferramenta para mudar a sociedade. Temos leis importantes e modernas, talvez uma das melhores legislações do mundo, e esbarramos na efetividade da aplicação dessas leis que muitas vezes não são aplicadas pela falta de conhecimento a seu respeito", disse o promotor em entrevista na manhã desta segunda-feira, 21, para o 'Isso é Bahia', na rádio A TARDE FM.

Fernando lembrou que um dos marcos na conquista do direito para os PcD foi em 1988, com a Constituição Brasileira, que garantiu inúmeros direitos, entre eles a igualdade com as demais pessoas.

"Um pouco depois [de 1988] tivemos a convenção em Nova York da ONU sobre os direitos das pessoas com deficiência, que foi aprovada em 2006. Aqui no Brasil, ela entrou com os casos de Emenda Constitucional e depois tivemos o Estatuto da Pessoa com Deficiência, a lei 13.146, que trata especificamente de direitos já previstos na convenção", pontua o professor.

Vale destacar que, apesar de serem tratadas como grupo minoritário, de acordo com o Banco Mundial, há 1 bilhão de pssoas com deficiência no mundo, cerca de 15% da população mundial. Já segundo o Censo de 2010 do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), mais de 23% da população brasileira possui algum tipo de deficiência, totalizando cerca 45 milhões de pessoas.

Fernando destaca que, mesmo com números tão expressivos e lei que garanta direitos iguais, as pessoas com deficiência passam pelo o que ele chama de 'ciclo de invisibilidade'.

"Muitas dessas pessoas estão em uma situação de invisibilidade e posso atribuir isso ao fato delas não terem oportunidade de serem vistas pela sociedade. O fato delas não serem vistas faz com que não sejam lembradas. O fato delas serem lembradas as tornam invisíveis. Isso fecha o ciclo de invisibilidade que é nefasto para a garantia de direitos dessas pessoas", conclui.

