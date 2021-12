Pessoas casadas sofrem menos risco de ataques cardíacos

O casamento faz bem ao coração. Não só no aspecto emocional, mas também no físico. Isso porque homens e mulheres casados correm menos riscos de ter um ataque cardíaco do que os solteiros. Mesmo os que sofrem infartos, têm mais chances de sobreviver do que os solitários. A descoberta foi feita através de um estudo do Hospital Universitário Turku, na Finlândia.

Durante a pesquisa foram analisados 15.330 casos de incidência de ataques cardíacos e angina estável por mais de uma década. Mais da metade desses casos resultaram em morte ao longo de 28 dias. Dois terços das vítimas eram solteiras.

Mas porque o casamento protege o coração dos casais? Os pesquisadores acreditam que a razão está no apoio social e mútuo entre os conjugues. Sem falar que um dos parceiros pode ter ajuda imediata do companheiro no caso de um ataque cardíaco. O que não acontece com uma pessoa que vive sozinha.

Pessoas casadas também se submetem melhor aos tratamentos com remédios como estaninas ou aspirinas, justamente porque tem o cuidado e o estimulo de seus companheiros.

