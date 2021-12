Pessoa que assiste TV por mais 3h pode ter morte prematura

As pessoas que assistem à televisão por três horas ou mais por dia podem ser duas vezes mais propensas a morrer prematuramente do que as que ficam menos tempo.

O estudo, publicado no Jornal da Associação Americana do Coração, é o mais recente a descrever os riscos potenciais da vida sedentária, que inclui pressão alta, obesidade e doença cardíaca.

"Nossas descobertas são consistentes com uma série de estudos, onde o tempo gasto vendo TV estava vinculado à mortalidade", disse o autor do estudo, Miguel Gonzalez, do departamento de Saúde Pública na Universidade de Navarra, Espanha.

