Pesquisadores desenvolvem lentes de contato com zoom

Pesquisadores suíços estão desenvolvendo uma lente de cotnato capaz de ampliar a imagem por meio de zoom. Para isto, bastaria ao usuário piscar os olhos para acionar o comando.

O estudo foi divulgado durante a reunião anual da Associação Americana para o Avanço da Ciência, realziada na Califórnia (EUA).

O produto inclui um conjunto de óculos inteligentes e lentes telescópicas, compostas por um anel de alumínio que aumentará o tamanho dos objetos em até 2,8 vezes.

Para ativar a aproximação do objeto (zoom in), o usuário deverá piscar com o olho direito. Com o olho esquerdo, ele terá o resultado contrário, se afastando o objeto visto (zoom out).

O projeto deve ajudar cerca de 285 milhões de deficientes visuais no mundo, principalmente adultos com degeneração macular, causada pelo envelhecimento da retina.

Apesar dos avanços, a pesquisa ainda não realizou testes em humanos e não há previsão de lançamento das lentes no mercado.

