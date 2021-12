Pesquisadores da Ufba são destaque em prêmio do SUS

Três alunos - um de mestrado e dois de doutorado - do programa de Pós-Graduação do Instituto de Saúde Coletiva da Universidade Federal da Bahia (PPGSC) são os finalistas na "Edição de 2013 do Prêmio de Incentivo em Ciência e Tecnologia para o SUS".

A indicação ganha maior destaque por ser esta a primeira vez que a instituição tem três estudos concorrendo simultaneamente ao prêmio. O anúncio dos vencedores será divulgado na solenidade de entrega dos prêmios, dia 3 de dezembro, em Brasília.

Os trabalhos abordam o impacto do bolsa família na redução da mortalidade infantil; as dificuldades enfrentadas pelos portadores de doença falciforme em conseguir acompanhamento adequado e a prevalência do HIV em grupos socialmente vulneráveis.

Bolsa família

O impacto do programa Bolsa Família e seu efeito conjunto com a estratégia Saúde da Família sobre a mortalidade no Brasil é uma das duas teses de doutorado escolhidas.

Os resultados do trabalho, de autoria de Davide Rasella e orientado pelo epidemiologista e professor do ISC, Maurício Barreto, foram publicados em um artigo na revista científica The Lancet.

A tese foi elaborada no formato de três artigos, que abordavam no primeiro o modelo teórico sobre o impacto dos programas de transferência de renda e programas de atenção primária sobre a saúde e a sobrevivência na infância.

O segundo, analisava a desigualdade de renda e os efeitos da Estratégia Saúde da Família e do Programa Bolsa Família sobre a expectativa de vida no País. O terceiro, avaliou o impacto do programa sobre a mortalidade geral e por causas ligadas a pobreza em menores de cinco anos nos municípios brasileiros.

Segundo o autor, o Bolsa Família foi responsável por uma redução de 17% na mortalidade de crianças menores de 5 anos nos municípios com alta cobertura do programa, entre 2004 e 2009.

"Os resultados destas avaliações demonstraram uma grande efetividade do programa na redução da mortalidade na infância. Este efeito foi maior para as causas de mortalidade ligadas à pobreza como a desnutrição e a diarreia", explicou.

Trajetória

O PPGSC foi criado em 1973, inicialmente como o mestrado em saúde comunitária da Faculdade de Medicina. Em 1995 é criado o Instituto de Saúde Coletiva.

A coordenadora do PPGSC, que completa 40 anos, a professora Maria Glória Teixeira, conta que o ISC surge a partir do debate da comunidade científica no III Congresso Brasileiro de Saúde Coletiva, quando se colocou o desafio de criar na Ufba uma unidade acadêmica de ensino, pesquisa e extensão voltada à consolidação do saber e das práticas de saúde coletiva.

"A ideia, à época, era retomar os princípios dos grandes sanitaristas da medicina social europeia do século XIX, contrapondo-se ao modelo tradicional da saúde pública que se apoiava nas práticas e saberes da biomedicina".

Entre 1973 e 2013, o programa titulou 314 doutores e 525 mestres e o mestrado profissional, formou 229 mestres. Dentre os 42 mestrandos e 93 doutorandos matriculados em 2013, 10% são da América Latina e Caribe, África e Europa.

