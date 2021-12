Pesquisa: sutiã prejudica anatomia feminina

E não é que as mulheres que no passado queimaram sutiãs estavam certas? Tudo bem que o ato era político, mas o que elas não sabiam na ocasião é que o protesto também poderia ser em prol da saúde. Um cientista, o professor Jean-Denis Rouillon, da Universidade Franche-Comte da França, dedicou-se por 15 anos a estudar o efeito que a peça causou em 130 mulheres, com diferentes tipos e tamanhos de seios. A conclusão é que o sutiã, ao invés de ajudar, prejudica a anatomia feminina. Isso devido ao fato do acessório íntimo impedir o crescimento dos tecidos de sustentação dos seios e os mesmos terem menos propensão a ceder ao seu uso.

Sendo assim, o sutiã seria ou não uma necessidade? Os primeiros resultados levaram o cientista a concluir que do ponto de vista médico, anatômico e psicológico o seio não tem nenhum benefício ao ser privado do efeito da gravidade. E garante que ficar sem a peça não deixará com que os peitos fiquem caídos ou disformes. Ao contrário. Os seios se tornam mais rígidos e a qualidade da pele melhora.

Não usar sutiã também funcionaria como um fator de prevenção à dor nas costas. Tanto que 45% das participantes da pesquisa relataram sintomas de dor nos três primeiros meses que abdicaram do sutiã, sintoma que desapareceu depois. Nenhuma relatou dor, nem durante a prática de atividade física.

Infelizmente, tantos resultados positivos ainda não são incentivo para que as mulheres abdiquem de vez do sutiã. O autor da pesquisa, por enquanto, recomenda cautela. Como o estudo envolveu um número reduzido de mulheres, efeitos em longo prazo ainda são desconhecidos.

