Pesquisa recomenda vacina de HPV para homens homossexuais

Uma pesquisa britânica, feita por equipes dos hospitais universitários Royal Liverpool e Homerton, e Hospital Chelsea e Westminster, no Reino Unido, recomenda que homens homossexuais jovens também sejam vacinados contra o Papilomavirus humano (HPV). Editorial sobre a pesquisa, publicado no British Medical Journal, cita os estudos e mostra que esse grupo apresenta um risco 15 vezes maior de desenvolver câncer anal, em relação a homens heterossexuais. Nas mulheres, o HPV é associado ao desenvolvimento do câncer de colo de útero.

No Reino Unido, desde 2008 existe um programa de vacinação contra HPV, mas inclui apenas mulheres e adolescentes do sexo feminino. No Brasil, Sistema Único de Saúde (SUS) vai fornecer a vacina quadrivalente contra o HPV a partir de 2014 para meninas de 10 e 11 anos de idade. A meta do Ministério da Saúde é vacinar 80% do público nessa faixa etária, o equivalente a 3,3 milhões de meninas.

Segundo os autores da pesquisa britânica, apesar de as taxas de câncer anal serem mais elevadas entre os homens infectados pelo vírus HIV, mesmo quando em tratamento com antirretroviral, pode haver também alta incidência entre homossexuais que não foram infectados pelo HIV.

Ainda de acordo com a pesquisa, a vacina é mais eficaz em pessoas que ainda não foram infectadas pelo HPV, mas os cientistas recomendam a vacinação mesmo entre aqueles que já foram expostos a algumas cepas do vírus.

Na Austrália, a vacinação contra o HPV entre meninas reduziu a prevalência de verrugas genitais em homens heterossexuais, mas não houve alteração na prevalência entre os homossexuais. Em fevereiro deste ano, o país ampliou o programa de vacinação contra HPV para meninos de 12 a 13 anos, podendo se estender para garotos de até 15.

