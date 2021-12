Pesquisa mostra que fazer o bem previne inflamações

Uma pesquisa liderada pela dupla de cientistas Steve Cole e Barbara Frederickson, da Universidade da Carolina do Norte (Estados Unidos), mostrou que pessoas que praticam boas ações ou são mais altruistas tem menos risco de desenvolver doenças inflamatórias. Segundo os estudiosos, o efeito da solidariedade no organismo é ainda mais benéfico que o da felicidade pura e simples.

Para desenvolver o estudo, os cientistas usaram 80 voluntários e os fez responder a um questionário com perguntas sobre estados de felicidade e busca de sentido para a vida. Depois, os submeteu a uma ressonância magnética, para ver as reações no cérebro de acordo com os grupos de respostas.

Cole e Frederickson perceberam que as pessoas que só se declararam felizes, mas não viam sentido para a vida, não tinham ativadas as defesas do organismo contra agentes inflamatórios, o que acontecia com o grupo que declarou se sentir feliz e possuir um sentido para a vida: fazer algo de bom para os outros e dar uma contribuição social à humanidade.

A explicação, ainda de acordo com os autores do estudo, parte da teoria, muito defendida por adeptos de práticas mais holísticas, que diz que o sofrimento psíquico provoca inflamações que levam ao desenvolvimento de doenças, dores crônicas e até câncer. Isso porque, em uma situação de sofrimento ou estresse, o cérebro libera mensagens para o organismo se prevenir contra infecções bacterianas. Já quando alguém se sente bem por praticar boas ações para outras pessoas, o cérebro interpretaria como um momento de grande interação, em que o indivíduo precisaria estar protegido contra a ação de vírus.

Cole e Frederickson perceberam nas ressonâncias, que nas pessoas declaradas apenas felizes, mas que não viam sentido para a vida, o organismo se comportava da mesma forma que em situações de tristeza e estresse, ou seja, liberando substâncias para o combate de infecções, o que debilitaria o sistema imunológico e abriria brechas para doenças inflamatórias.

Já nos casos dos voluntários que se declararam altruístas, os cientistas perceberam que o padrão cerebral era o mesmo do organismo que se previne contra ataques de vírus, ou seja, o sistema imunológico é fortalecido.

