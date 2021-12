Pesquisa: 44% dos homens nunca foram ao urologista

Nesta segunda, 15 de julho, é o Dia do Homem. Criada em 1999, a data tem como meta alertar sobre a importância da prevenção de doenças para garantir qualidade de vida ao sexo masculino, pouco afeito a consultar o médico. Para marcar o dia, a Sociedade Brasileira de Urologia com apoio da Bayer, realizou uma pesquisa com 5 mil homens sobre como eles conhecem e cuidam da saúde, especialmente na idade adulta e na maturidade.

Os resultados se mostraram sofríveis e atestam que um contingente significativo dos homens brasileiros não costumam cuidar da saúde. O estudo abrangeu faixas etárias diferenciadas sendo: 37% com até 40 anos, 27% de 41 a 50, 17% de 51 a 60, 10% de 61 a 70, 9% acima dos 70 anos.

Apesar de todas as campanhas de esclarecimento que pipocaram na mídia nos últimos tempos, a pesquisa revela que 47% dos entrevistados nunca realizaram exames para detectar o câncer de próstata, 44% jamais se consultaram com o urologista e 51% nunca fizeram exames para aferir os níveis de testosterona (hormônio masculino) no sangue.

Segundo o médico e presidente da seccional baiana da Sociedade Brasileira de Urogologia (SBU), Carlos Cezar Moraes, "esses dados da pesquisa são alarmantes e indicam a ignorância de uma parcela da população sobre aspectos importantes da saúde masculina ou mesmo a falta de assistência".

Ele ressalta ainda que o urologista é o profissional que mais atende às necessidades da saúde do homem e deve acompanhá-lo desde a infância até a maturidade". "Podemos tratar desde a fimose, na infância, e acompanhar o paciente em todas as etapas da vida, ajudando-o a lidar com a própria sexualidade e a contornar problemas como doenças sexualmente transmissíveis, hiperplasia prostática benigna, câncer de próstata, incontinência urinária e distúrbios androgênicos do envelhecimento masculino", explica, por sua vez, o presidente nacional da SBU, Aguinaldo Cesar Nardi.

Conscientização

"Para ajudar a conscientizar os homens é fundamental que haja acesso a este tipo de especialidade pelo SUS", afirma Aguinaldo Cesar Nardi. "Esta é uma luta da SBU junto ao Ministério da Saúde, pois existem poucos centros de saúde do homem com atendimento na rede pública de saúde", constata.

O exame da próstata deve ser feito anualmente a partir dos 40 anos no caso do pai ter tido a doença e, a partir dos 45, para os demais casos, recomenda o urologista Carlos Cézar Moraes. "O câncer de próstata é perfeitamente curável desde que diagnosticado em seu início", ressalta.

Ele cita que, para este ano, a estimativa do Inca é de que 47 mil brasileiros sejam diagnosticados com a doença. "Nos Estados Unidos, onde a cultura da prevenção é mais forte, 230 mil homens serão diagnosticados com câncer na próstata, dos quais 32 mil vão morrer".

O estudo da SBU constatou também que só 37% dos homens afirmaram saber o que é andropausa (baixa do hormônio masculino testosterona em idosos).

Apesar disso, a maioria deles diz ter algum sintoma característico desta fase da vida: 31% perceberam aumento da circunferência abdominal (obesidade), 17% a diminuição de pelos e alterações na pele, 11% redução do desejo sexual e 9% ausência ou diminuição de ereções espontâneas pela manhã.

"A diminuição do hormônio masculino interfere nos volumes da massa muscular e da massa óssea e também na cognição e raciocínio, além de claro, diminuir a libido, causando problemas de ereção", diz Carlos Cézar Moraes.

A pesquisa indica que apenas 24% dos homens sabem que existe o tratamento com reposição hormonal, que pode controlar os níveis de testosterona.

A médica clínica geral e intensivista do Hapvida, Antonieta Mota, recomenda que "todos os homens com mais de 30 anos de idade devem fazer uma revisão médica, pelo menos uma vez por ano".

*Colaborou Thaís Seixas

