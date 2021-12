Pesquisa: 42% afirmam não consultar o oculista regularmente

As doenças que afetam os olhos, como o glaucoma, prejudicam a capacidade visual e podem levar à cegueira. Assim como outros problemas, se descobertas precocemente, essas patologias podem ter tratamento com resultados positivos.

Segundo a pesquisa "Saúde Ocular na 3ª Idade", realizada pela Associação Retina Brasil com apoio da Bayer, que contou com entrevistas de cinco mil pessoas, 52% delas têm algum tipo de problema de visão, no entanto, 42% só buscam um especialista quando sentem algum desconforto.

De acordo com o oftalmologista Luciano Freaza, a razão para o alcance deste número seria a falta de informação da sociedade.

"Quanto mais bem informado, mais o indivíduo sabe se cuidar. As pessoas não são instruídas quanto aos sintomas e problemas que atingem a visão. Doenças quase sempre silenciosas como a glaucoma podem ser identificadas em uma consulta", explica Freaza.

Por isso, o especialista alerta que ir ao oftalmologista, no mínimo uma vez no ano, é uma das dicas para prevenir futuras doenças.

"Além da visita ao médico, evitar coçar os olhos, devido as bactérias que acabam sendo levadas a esta região, é outro conselho importante. Não podemos esquecer do uso de óculos de sol. Esses são imprescindíveis", disse.

É o que afirma, também, Jorge Rocha, oftalmologista e membro da Sociedade Brasileira de Retina e Vítreo. Segundo ele, entre as doenças mais comuns que afetam a visão está a catarata, maior causa de cegueira reversível do mundo.

"Assim como a catarata, o glaucoma é uma patologia com tratamento acessível. Com relação a primeira é feita uma cirurgia onde é colocada uma lente artificial que funciona como o cristalino. Já com o glaucoma, são utilizados colírios e 90% dos pacientes conseguem reagir de forma favorável" , disse o médico.

Sintomas e soluções

Com relação aos sintomas, o oftalmologista Harlem Carvalho chama atenção para o da presbiopia, conhecida como "vista cansada". Ele afirma que a doença afeta indivíduos acima dos 40.

"A vista cansada é caracterizada pela perda da capacidade de enxergar de perto. É um processo de envelhecimento, o organismo irá passar por isso, e o olho também envelhece" , afirmou o especialista.

Ele explica que o uso de óculos multifocais, lentes ou tratamento cirúrgico são, na maioria dos casos, a solução para o problema.

Na população jovem, segundo o médico Harlem Carvalho, o mais comum é a miopia, dificuldade de enxergar de longe, associada ou não, ao astigmatismo, e ambos podem ser resolvidos facilmente com o uso de óculos.

Uma patologia dos olhos que atinge pessoas de todas as idades é a conjuntivite. Esta trata-se de uma doença silenciosa e infecciosa, causada por vírus e bactérias em que o mais comum é o contágio devido ao contato com infectados.

"Nos meses frios, como entre maio e setembro, é onde existe o maior registro do número de casos de conjuntivite causada por alérgenos. A vermelhidão é o principal sintoma" , esclarece Harlem Carvalho.

Degeneração macular

Uma doença que é a maior causa da cegueira definitiva é a degeneração macular. Segundo dados da pesquisa realizada, 81% das pessoas nunca ouviram falar e 91% não sabem o que é degeneração da mácula e nem quais são os seus principais sintomas.

O especialista Jorge Rocha explica que 10% dos pacientes, vitimas da chamada DMRI (Degeneração Macular Relacionada à Idade) acabam atingindo a cegueira. Mas, com a tecnologia atual a perda da visão só acontece se a procura por um médico por muito tardia.

Predisposição

"Geralmente as pessoas com idade superior aos 50 anos são as mais atingidas. Quanto mais a idade avança, mais chances de desenvolvê-la. Outro fator relevante é com relação ao tabagismo pois o fumo aumenta até 3,5% as possibilidades de degeneração, além dos hábitos nutricionais e exposição ao sol", contou.

Para as pessoas em que existe predisposição em desenvolver a DMRI, o médico explica que o uso de vitaminas diminuem até 25% das chances.

O sintoma, geralmente, é a distorção ou turvação da qualidade visual podendo evoluir para manchas no campo central da visão.

O tratamento é feito a partir de injeções antiangiogênicas, em geral, seis à sete, aplicadas diretamente na região do olho.

