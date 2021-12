Personalização contribui com ingestão de medicamentos

Uma nova forma de consumir medicamentos. Os especialistas constataram que alguns pacientes, principalmente idosos, possuíam dificuldade de se medicarem de forma correta, muitas vezes devido à dificuldade de engolir vários comprimidos por dia ou por conta do sabor e odor presentes em medicamentos líquidos.

Visando contribuir com esta categoria, as farmácias de manipulação criaram preparações farmacêuticas que se assemelham à aparência, textura e sabor de alimentos, como pós para preparações similares a sopas, pastilhas que se parecem com pirulitos ou balas, saches efervescentes e tabletes sabor chocolate.

De acordo com Cláudia Cristina Silva Aguiar, farmacêutica e presidente na Bahia da Associação Nacional dos Farmacêuticos Magistrais (Anfarmag), explica que a iniciativa em compôr medicamentos e suplementos de uma forma criativa tem sido aliada para que os medicamentos sejam consumidos pelos pacientes. "Como esses produtos proporcionam uma experiência de uso diferente, dificilmente o paciente confunde os horários e as substâncias, Além disso, conseguimos assim reduzir o sensorial desagradável para as pessoas mais sensíveis – o que vai ao encontro da exigência do consumidor moderno pela personalização do atendimento e dos medicamentos, reafirmando que cada ser é único".

Cláudia também aponta que a escolha das opções deve ser feita pelo médico, mediante o perfil do paciente. "No caso de crianças, por exemplo, é necessário evitar que ela enxergue o medicamente como um doce, para evitar riscos de toxicidade. Já no caso de alguns idosos, eles podem se beneficiar dessa alternativa”, afirma. A farmacêutica também acrescenta que uma opção para ingerir suplementos para artrose ou pacientes com Parkinson deve ser feito com o uso de medicação misturada ao pó solúvel.

adblock ativo