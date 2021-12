Pérola natural de 2.000 anos é encontrada na Austrália

Uma pérola natural de 2.000 anos foi descoberta durante escavações arqueológicas em uma zona aborígene do oeste da Austrália, anunciaram nesta quarta-feira (3) cientistas da Universidade de Wollongong.

"As pérolas naturais são muito raras e nunca antes havíamos encontrado uma", afirmou o arqueólogo Kat Szabo, também especialista em moluscos com concha.

Descoberta na costa de Kimberley, no norte da Austrália ocidental, a pérola semiesférica de reflexos rosas e dourados mede aproximadamente cinco milímetros de diâmetro.

Sua idade foi estabelecida graças a raios-x e às comparações com as pérolas de cultivo.

As pérolas nunca foram importantes nas culturas indígenas da Austrália setentrional, mas as ostras que as produzem eram utilizadas durante as cerimônias para invocar a chuva.

A pérola será exposta no museu marítimo de Perth (leste da Austrália ocidental).

