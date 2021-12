Pele se beneficia de hidratação correta

A ingestão adequada de água juntamente com as fibras auxilia no bom funcionamento intestinal, o que favorece uma melhor absorção dos nutrientes e a eliminação de toxinas que possam causar prejuízos, como por exemplo, alterações da pele. Apesar de sabermos da importância da água ainda não existem muitas comprovações que ela realmente auxilia na saúde da pele. Na prática, estudos para atestar essa hipótese são raros já que a água não pode ser patenteada o que torna difícil alguém disposto a financiar projetos de pesquisa.

Não se sabe se a água realmente auxilia no viço da pele mas existem argumentos que sim já que ela faz parte de um terço da nossa pele. Já é de comprovação científica todos os benefícios da água para a saúde, portanto aliada a uma boa alimentação, a água ajuda no transporte dos nutrientes e consequentemente em uma pele com aparência saudável.

Uma boa hidratação é primordial também para o bom rendimento e controle da temperatura corporal. Principalmente aqui no Brasil onde a variação climática é grande uma boa hidratação é essencial. A capacidade de controle dessa temperatura é variável de pessoa para pessoa. Pesquisas apontam que uma bebida com sabor suave e uma pequena quantidade de sódio estimula a melhor hidratação das pessoas.

A desidratação pode aumentar a frequência cardíaca, temperatura corporal, respiração, causar dificuldades de circulação e formigamento. De acordo com o ACSM (American College of Sports Medicine) a recomendação de hidratação é variável e por isso existe a taxa de transpiração. Essa taxa deve ser calculada por um educador físico e/ou nutricionista que irão auxiliar na recuperação dos líquidos e dos minerais.

