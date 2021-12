Pazuello pede confiança ao lançar campanha de vacinação para crianças e adolescentes

O ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, pediu nesta sexta-feira, 2, durante lançamento da campanha nacional de vacinação, a confiança da população diante as vacinas que serão distribuídas pelo SUS. Logo, ele destacou a importância da confiança, inclusive, nos especialistas que estão por trás da ação.

A campanha ‘Movimento Vacina Brasil’ visa imunizar 11,2 milhões de crianças entre um e cinco anos de idade contra a poliomielite, e atualizar a caderneta das crianças e adolescentes de até 15 anos.

“Quando nós oferecemos uma vacina, a mãe, o pai tem que ter confiança para levar o seu filho para tomar a vacina. Confiem, porque são especialistas muito qualificados que estão assinando embaixo dessa vacina. Confiem porque são especialistas muito qualificados que estão assinando embaixo dessa vacina”, ressaltou o ministro.

A mobilização inicia na segunda-feira, 5, e segue até 30 de outubro. O intuito é reverter a baixa cobertura vacinal no Brasil, com a meta de, no mínimo, 95% do público-alvo ser vacinado.

O Ministério da Saúde aponta que a vacinação contra a poliomielite se encontra abaixo de 60% neste ano.

Além disso, o ministro disse que, em breve, pretende acrescentar o calendário de imunização a vacina contra a Covid-19. “Em breve vamos ter mais uma vacina aqui, talvez vários tipos, mas a vacina da Covid-19 vai estar liberada para que a gente possa vacinação a nossa população também nesse programa”, completou.

adblock ativo