Parceria garante transplante de fígado em crianças na Bahia

O Hospital Martagão Gesteira passará a realizar transplante de fígado em crianças por meio de uma parceria de aperfeiçoamento técnico com o Sírio-Libanês. O anúncio foi feito em cerimônia nesta segunda-feira, 2.

Durante o evento, o secretário de Saúde da Bahia, Fábio Vilas-Boas, informou que, atualmente, cerca de 170 crianças aguardam procedimento no estado e precisam se deslocar para outros estados para serem transplantadas.

Os profissionais das duas instituições trabalharão em conjunto e realizarão as primeiras cirurgias. A tutoria do Sírio-Libanês também abrangerá as áreas clínicas, anestesiologia e enfermagem.

“Inicialmente, nossa equipe irá para o Hospital Sírio-Libanês, onde participará de transplantes. Em um segundo momento, a equipe do Sírio-Libanês virá no Martagão Gesteira para fazer os procedimentos. Dessa forma, será transferida uma tecnologia que eles levaram anos pra adquirir e que, através dessa relação, isso será possível em um curto espaço de tempo”, explicou de acordo com o diretor-presidente do Martagão, Carlos Emanuel Melo, por meio de nota da Secretaria de Comunicação Social estadual (Secom).

