Paraguai confirma primeiro caso do novo coronavírus

O ministro da Saúde Pública do Paraguai, Julio Mazzoleni, confirmou neste sábado, 8, o primeiro caso do novo coronavírus no país, de acordo com mensagem divulgada pelo Twitter.

"Informo que hoje (sábado), depois do meio-dia, o Laboratório Central (do Ministério de Saúde Pública) confirmou o primeiro caso de 'Covid19' no Paraguai", tuitou.

"Mais informações serão dadas em breve, em entrevista coletiva", acrescentou Mazzoleni, pedindo à população que mantenha a calma.

"Os protocolos já ensaiados e aprovados pela OMS estão sendo aplicados", reforçou.

Nesta sexta, o ministro Mazzoleni anunciou que havia suspeitas de um caso, envolvendo uma pessoa recém-chegada da Itália.

O último informe sobre o novo coronavírus no Paraguai relatou que sete possíveis casos foram descartados e que 70 pessoas que ingressaram no país recentemente continuavam sendo monitoradas.

