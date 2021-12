Pacientes de diálise precisam de acompanhamento nutricional

A insuficiência renal crônica é uma síndrome clínica decorrente da perda lenta e progressiva e irreversível das funções renais. Ela é relacionada com uma perda energética protéica o que aumenta a mortalidade e morbidade desses portadores. Segundo estudos, pacientes com insuficiência renal também apresentam uma resistência à insulina, o que piora o quadro de degradação protéica. Em muitos casos a doença evolui para a necessidade de uma hemodiálise a qual deve ser realizada três vezes por semana, por 4 horas, com um fluxo de sangue determinado, visando assim a "limpeza" sanguínea.

As intervenções nutricionais em pacientes em hemodiálise tem como funções: prevenir ou retardar o desenvolvimento de doenças cardiovasculares e vascular periférica, prevenir ou tratar o hiperparatireoidismo, e prevenir ou amenizar a toxicidade urêmica ou outras desordens metabólicas. Têm sido relatado desnutrição na fase pré-dialítica muitas vezes ligada a baixa concentração de albumina e colesterol. Uma ingestão equilibrada de carboidratos é necessária para evitar a utilização das proteínas como fonte energética.

De acordo com a National Kidney Foundation a recomendação de carboidratos para pacientes adultos em hemodiálise é de 50-60%, com preferência para os complexos (ricos em fibras). Já a recomendação protéica é de no mínimo 1,2g/kg/dia, dando preferência para as proteínas de alto valor biológico como as carnes. Pela maioria apresentar níveis séricos de potássio aumentados esse mineral deve ser consumido com moderação, como por exemplo batata, banana, suco de laranja, frutas secas, nozes, molho de tomate, feijão, chocolate, entre outros. O sódio também deve ser consumido com certa restrição.

