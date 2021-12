Pacientes com Hepatite precisam de atenção à dieta

Existem diversos tipos de hepatites: medicamentosa, alcoólica e viral. As virais mais comuns são a A, B e C. Os sintomas entre elas são bem parecidos e incluem náuseas e vômitos, febre, dores no corpo, abdominais e articulações, cansaço fácil, falta de apetite e alterações digestivas. Quando a infecção se instala, a inflamação dos hepatócitos provocam aumento de bilirrubinas no sangue, causando uma amarelamento de pele e olhos. As bilirrubinas são produtos da destruição de glóbulos vermelhos que ficaram velhos na corrente sanguínea. O diagnóstico de cada tipo deve ser feito pelo médico.

Para a prevenção existem as vacinas para o tipo A e B. Quanto a hepatite C o importante é se prevenir contra às situações de risco, ou seja, proteção na relação sexual principalmente.

Alguns alimentos ajudam na melhora do quadro inflamatório e auxiliam no tratamento conjuntamente com o remédio. Alguns alimentos aumentam a produção de toxinas e não são indicados para pessoas com problemas hepáticos. São eles: carnes vermelhas, frituras, chocolate, manteiga, creme de leite, embutidos e industrializados, leite e derivados integrais, farinha branca em excesso, molhos e refrigerantes.

Outros alimentos são ricos em ativos que ajudam no processo de detoxificação e melhoram a função hepática. São eles: brócolis, couve manteiga e couve-flor, que contém isotiocianatos, glicosinolatos e indóis que participam do processo de detox; flavonóides presentes em vegetais e algumas frutas são antioxidantes e protegem os hepatócitos contra danos; a cúrcuma e o chá verde podem ser utilizados com o mesmo propósito; uvas contém resveratrol que tem ação hepatoprotetora e antioxidante. Uma dieta hepatoprotetora pode ser formulada por um nutricionista adequando à rotina de cada pessoa.

