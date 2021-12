Paciente leva vida normal após ter câncer na tireoide

Em 2010, o analista de sistemas Jordan Serva procurou um endocrinologista para uma consulta, buscando controlar o colesterol descompensado. Durante o exame de ultrassom da tireoide, descobriu um nódulo que no período de mais ou menos um ano e meio evoluiu para uma neoplasia. Jordan foi aconselhado pelo médico a realizar uma punção (retirada de amostra do tecido da glândula) e descobriu que estava com câncer de tireoide, sendo encaminhado para cirurgia.

"Nunca senti qualquer sintoma, nem antes, nem depois da cirurgia", revela.

Iodoterapia - Ele conta ainda que não havia histórico familiar da doença e que seus parentes mais próximos realizaram a ultrassonografia após ele ter sido diagnosticado sem que apresentasse problema.

Em abril do ano passado, ele teve a glândula extraída e iniciou a iodoterapia. Desde então faz acompanhamento clínico periódico, realiza exames como cintilografia (para verificação de metástase), exames de sangue, entre outros. "Hoje levo uma vida normal no trabalho e na prática de esportes", revela.

A funcionária pública Aida Alcântara, 56, sofria de bócio (inchaço do pescoço causado pela carência de iodo). "Vivia prostrada na cama", relata.

Teve a tireoide retirada, mas, pelo que considera erro médico, foram extirpadas também as paratireoides (quatro glândulas que se situam posteriormente à glândula tireoide e regulam a concentração de cálcio no sangue).

Para aliviar os sintomas causados pela retirada da paratireoide, ela, além dos medicamentos indicados para suprir os hormônios da tireoide, ingere o calcitriol, que aumenta a absorção de cálcio pela via intestinal, inibindo a excreção deste mineral pelos rins (urina).

