OMS recomenda consumir 50 gramas de chocolate por dia

Uma boa notícia para quem não consegue viver sem chocolate. A Organização Mundial de Saúde (OMS) libera o consumo diário de no máximo 50 gramas, por ser o chocolate um alimento funcional, composto por pasta e manteiga de cacau, ingrediente que traz benefícios a saúde.

O cacau em pó possui um dos maiores teores de antioxidantes, seguido do açaí e do chocolate amargo. O poder do antioxidante neutraliza os danos provocados pelos radicais livres, gerados pelo estresse, poluição, inflamações e a má alimentação.

Ele ajuda na vasodilatação sanguínea, o que ajuda a prevenir doenças cardiovasculares. Tem comprovada ação cancerígena. O chocolate amargo e o ao leite possuem polifenóis, que ajudam a prevenir a doença.

Do cacau se obtém o extrato vegetal composto por ácidos graxos, que ajudam na hidratação, evitando o ressecamento da pele e a perda de água. Quando comemos chocolate com alto teor de cacau (60 a 80%) temos ainda o aumento dos níveis de serotonina, dopamina e feniletilamina no cérebro, que produzem a sensação de bem estar. Por isso que comer chocolate nos momentos de ansiedade e TPM pode ajudar no alívio das sensações. O problema é que o prazer que o chocolate proporciona pode viciar. Mas consumido com moderação pode ser um delicioso aliado na preservação da saúde.

adblock ativo