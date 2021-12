OMS quer reduzir consumo de alimentos com açúcares ocultos

A Organização Mundial da Saúde (OMS) quer limitar o consumo de açúcares ocultos nos produtos alimentícios, como o ketchup ou as bebidas açucaradas com gás, responsáveis por inúmeros problemas de saúde, como a obesidade, o excesso de peso e as cáries.

Segundo novas diretrizes da OMS publicadas nesta quarta-feira, os açúcares não deveriam ultrapassar 10% da ração energética diária da população, tanto em adultos quanto em jovens e crianças. Trata-se do equivalente a 50 gramas de açúcar, o que cabe em 12 colheres de café.

A OMS lembra que uma grande quantidade dos açúcares consumidos atualmente estão ocultos em alimentos que não são considerados doces em sentido estrito, como molhos. Uma colher de sopa de ketchup representa 4 gramas de açúcar oculto, e uma lata de refrigerante pode conter até 40 gramas, o equivalente a 10 colheres de café.

A OMS considera que seria conveniente não ultrapassar 5% da ração energética diária. Para isso, propõe medidas como uma melhor rotulação dos alimentos, na qual se inclua a quantidade de açúcares ocultos.

Também defende menos "campanhas publicitárias tendo as crianças como público-alvo, para produtos com grande conteúdo deste tipo de açúcares". Por último, a Organização recomenda que os países se "comprometam no diálogo com as indústrias agroalimentícias para que reduzam os açúcares ocultos na composição de seus produtos".

adblock ativo