Óleo de peixe na gravidez evita resfriado no recém-nascido

Um estudo publicado na revista Pediatrics comprovou que as grávidas que ingerem óleo de peixe sob a forma de cápsulas durante a gravidez, melhoram o sistema imunológico de seus recém-nascidos. As crianças que recebem dores de ácido docosahexaenóico (DHA) e ácido graxo ômega 3, encontrado no óleo de peixe, têm mais resistência ao resfriado.

A dieta da mãe é fundamental para construir o sistema imunológico do bebê, diz o estudo da Universidade Emory, do México. É ele quem vai ser o responsável em criar um sistema de defesa celular nas crianças, capaz de reconhecer as bactérias e o vírus, e lutar contra eles.

Esse arsenal vem de informações da mãe. Os cientistas concluíram que a dieta de uma mulher grávida influencia no desenvolvimento imunológico de seu filho.

Bebês cujas mães tomaram os suplementos de óleo de peixe tiveram menos sintomas de resfriado, do que os que os das mães que não ingeriram as cápsulas. Os pesquisadores alertam que toda mulher grávida deve consultar seu médico antes de tomar qualquer suplemento.

