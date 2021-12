Oftalmologista alerta para cuidados com os olhos durante o São João

Nesta temporada de festejos juninos, é muito importante redobrar a atenção com a visão. O ideal, de acordo com especialistas, é tomar bastante cuidado com lugares que têm fogueira, pois a fumaça, as cinzas e brasas, muitas vezes, ocasionam quadros de conjuntivite alérgica ou edema de pálpebra.

De acordo com as informações do Hospital da Bahia, nesta época, há um aumento considerável de 44% nos atendimentos em decorrência de lesões oculares diante dos demais períodos do ano.

Segundo o oftalmologista Viktor Dittebrandt, do DayHORC - Hospital de Olhos, a falta de cuidado e fiscalização das crianças no manuseio dos fogos de artifício é um dos grandes fatores que contribui para o aumento dos atendimentos. Esta semana, inclusive, ele relatou, em entrevista ao A TARDE, ter operado uma criança de 7 anos por conta de uma bomba que explodiu no rosto.

Agressão à visão

Ardor, desconforto e olhos lacrimejados são os primeiros sinais de agressão à visão. O alerta principal feito por Viktor é de que o manuseio dos fogos de artifício seja feito com cautela, pois os danos podem ser irreversíveis. “Se uma fagulha atingir os olhos, por exemplo, pode causar queimadura, catarata por trauma, mutilação das pálpebras, lesão da córnea e até descolamento de retina”, informa.

Assim que o incômodo na vista for sentido, o especialista aconselha que a primeira atitude seja “lavar bem os olhos com soro fisiológico e procurar atendimento especializado o mais rápido possível, para que haja uma avaliação da extensão do dano causado”.

A utilização dos fogos costuma ser o grande causador de queimaduras, mutilações e cegueira nesta época do ano. As queimaduras, ainda que leves, atingem a córnea e podem comprometer seriamente a visão. Como solução, após procurar um oftalmologista, Viktor afirma que geralmente, dependendo da extensão do dano, apenas o uso de antibióticos e lubrificantes já ajudará.

“Se houver presença de corpo estranho, é de extrema urgência retirá-lo e depois iniciar tratamento com medicações. Caso haja perfuração dos olhos, deve ser ocluído e encaminhado com urgência para um pronto atendimento especializado para realizar abordagem cirúrgica”, completou.

Geralmente, a primeira atitude que as pessoas tomam ao se ferirem é buscar soluções caseiras para o ocorrido. Segundo o especialista, “usar remédios caseiros ou colírios que não saibam para que serve é algo que definitivamente não pode acontecer, pois, com isso, há grande risco de piorar o quadro e agravar as lesões”.

