Observatório abre inscrições para curso de Astronomia

O Observatório Astronômico Antares, órgão vinculado à Universidade Estadual de Feira de Santana (Uefs), abre inscrições para o 6º Curso Básico de Astronomia, juntamente com o Clube de Astronomia Amadora de Feira de Santana. São oferecidas 60 vagas para portadores de diploma de nível superior em qualquer área e outras 20 vagas abertas à comunidade, para pessoas de qualquer nível de escolaridade que tenham interesse pela Astronomia.

Para fazer a inscrição os interessados precisam acessar o site www.ufes.br/antares, clicar na seção VI Curso Básico de Astronomia e preencher o formulário exibido na tela. A inscrição deve ser feita até 1º de junho.

O curso tem carga horária de 20 horas e as aulas acontecerão no turno noturno, entre os dias 10 e 15 de junho, no Observátorio Antares, localizado na rua da Barra, 925, bairro Jardim Cruzeiro, Feira de Santana, BA.

O curso vai abordar temas como História da Astronomia, Coordenadas Celestes, Tempo na Astronomia, Sistema Solar, Estrelas e Buracos Negros.

Mais informações podem ser obtidas através do telefone (75) 3624-1921.

