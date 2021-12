Obesidade prejudica a fertilidade, diz pesquisa

Está acima do peso e quer engravidar? É melhor procurar emagrecer antes de tentar ter um bebê. Isso porque a gordura nos ovários pode dificultar a fertilização. A descoberta foi feita através de um estudo realizado com óvulos de vacas, segundo reportagem publicada no "Daily Mail".

De acordo com a pesquisa, realizada pela Universidade de Antuérpia, da Bélgica, a dificuldade acontece porque mulheres obesas e as com diabetes tendem a metabolizar mais gordura armazenada, gerando maiores níveis de ácidos graxos no ovário.

No estudo, óvulos extraídos de vacas foram expostos a altas concentrações de ácidos graxos saturados. Embriões criados a partir dos óvulos expostos a gordura tinham menos células e sofreram mudanças no gene e na atividade metabólica. Já os embriões mais propensos a produzir uma gravidez satisfatória tendiam a ter um metabolismo menos ativo, segundo os cientistas.

adblock ativo