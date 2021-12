O que são viroses e como tratá-las?

Popularmente comenta-se que virose é tudo aquilo que o médico não consegue explicar. Isso não deixa ter seu fundo de verdade, já que toda a doença que é provocada por um vírus pode mesmo ser considerada uma virose. Isso quando não se consegue descobrir o vírus que causa a doença. Quando o mesmo é identificado é que a doença tem sua denominação específica.

No verão as viroses mais comuns são aos do trato gastrointestinal, as que causam sintomas como diarreia e enjoo. Um exemplo é o rotavírus que provoca intensa diarreia e é de fácil transmissão. Existe também o norovírus, menos comum que o rotavírus e que causa surtos de gastroenterite.

Os sintomas desse tipo de virose são semelhantes. Ambas provocam diarreia, vomito, dores abdominais e pelo corpo; e febre. Em geral, os sintomas duram em torno de três a cinco dias, mas dependendo da intensidade dos mesmos, eles podem causar um mal mais grave que é a desidratação, pondo em risco a vida de crianças e idosos. Nos casos mais graves é preciso repor a perda de líquidos com soro.

O contágio se dá através do contato com pessoas que estejam infectadas ou por secreções. No inverno também se contrai essas viroses, que se disseminam pelo ar nos ambientes fechados.

