O papel das proteínas na atividade física

As proteínas são nutrientes essenciais para a estrutura básica dos tecidos, além de exercerem funções metabólicas e reguladoras. Os aminoácidos são os "blocos" formadores de proteínas. Dividem-se em 20 e apenas oito deles o nosso corpo não consegue produzir, por isso são chamados de essenciais e devem ser adquiridos pela alimentação. Três deles são bem conhecidos dos praticantes de atividade física: leucina, isoleucina e valina, também chamados de BCAAs (aminoácidos de cadeia ramificada) e são utilizados no processo de recuperação pós-treino.

As proteínas podem ser de origem animal ou vegetal. Normalmente as de origem animal como carnes brancas e vermelhas, leite e derivados e ovos tem uma melhor biodisponibilidade, ou seja, tem mais aminoácidos essenciais do que as de origem vegetal. Mas isso não quer dizer que são pobres em aminoácidos, somente deve-se consumir uma maior gama desse grupo para atingir a mesma quantidade de aminoácidos essenciais do que os de origem animal.

A ingestão média diária de proteína é de 0,8kg/peso corporal para mulheres e homens na faixa de 18-65 anos. Fatores como patologias associadas, gravidez e carga de atividade física influenciam nessa recomendação. A recomendação para pessoas que treinam moderadamente varia de 1,2-2g/kg de peso corporal. O consumo excessivo de proteínas pode levar a problemas hepáticos e renais.

O ideal é consultar um nutricionista que poderá calcular e distribuir essa proteína na dieta do indivíduo da melhor maneira possível.

adblock ativo