O excesso de fibras e a obstipação intestinal

O consumo inadequado de fibras é relacionado com a diverticulite, hemorróidas e câncer cólonrretal e por isso o seu consumo é indicado para o bom funcionamento intestinal. Só que muita gente não sabe que o excesso de fibras pode provocar a obstipação intestinal. A fibra insolúvel ajuda no aumento do bolofecal e diminui o trânsito intestinal e caso o consumo de água esteja inadequado elas irão ressecar o bolo fecal e dificultar a evacuação.

Pessoas com obstipação crônica tem melhor resultado com a lactulose do que com a fibra. Essas pessoas não têm dificuldade em formar o bolo fecal e sim em sua eliminação. Além disso, o consumo dessas fibras aumentam a fermentação e a sensação de estufamento e gases intestinais. Essa síndrome é mais comum em mulheres do que em homens e, tem maior prevalência em pessoas idosas.

Algumas patologias também aumentam essa incidência como a diabetes, o hipotireoidismo, a doença de Parkinson, a esclerose múltipla, pessoas com lesões da medula espinhal, miopatias, entre outras. Fibras solúveis podem melhorar o quadro dessas pessoas já que umidificam o bolo fecal e podem ajudar na evacuação.

