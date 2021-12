Nutrição correta auxilia na prevenção do HPV

Não existe um método que previna 100% o aparecimento do HPV, mas a doença pode ser evitada com o uso de preservativos e vacinas. Existem dois tipos de vacinas, uma recomendada para adolescentes e mulheres jovens sexualmente ativas e outra, para mulheres adultas até 45 anos. A identificação precoce, através do exame papanicolau, previne o aparecimento do câncer de colo uterino.

A nutrição pode auxiliar na prevenção do aparecimendo do câncer de colo uterino. Vitaminas antioxidantes fazem esse papel. A vitamina A inibe o desenvolvimento tumoral e as vitaminas C e E garantem um efeito protetor, ou seja, melhoram a imunidade.

Uma alimentação equilibrada e rica em verduras, legumes e frutas é primordial para a prevenção dessa e de outras doenças.

