Número de casos suspeitos de coronavírus sobe de 20 para 23 na Bahia

A Bahia teve um aumento nos casos suspeitos de coronavírus registrados nesta quinta-feira, 5. Até o momento, o estado chegou a notificar um total de 73 casos com suspeita clínica de infecção. No entanto, 21 desses já foram excluídos por não se enquadrarem no protocolo do Ministério da Saúde, 29 foram descartados laboratorialmente e 23 aguardam análise laboratorial.

No dia anterior, o mesmo boletim apresentou um total de 66 notificações, sendo 25 excluídos por não se enquadrarem no protocolo do Ministério da Saúde e 21 descartados laboratorialmente. Assim, ainda era aguardado a análise laboratorial de 20 casos.

De acordo com a Secretaria de Saúde do Estado da Bahia (Sesab), os municípios que tiveram casos suspeitos da nova doença foram Camaçari, Feira de Santana, Ilhéus, Itabuna, Jacaraci, Jequié, Lauro de Freitas, Lençóis, Salvador, Santa Cruz Cabrália, Teixeira de Freitas, Tucano e Vitória da Conquista.

Atualmente 27 países são monitorados pelo Ministério da Saúde. Na América, Estados Unidos e Canadá passam a fazer parte desse monitoramento por apresentarem transmissão interna do coronavírus. São eles: Alemanha, Austrália, Canadá, China, Coreia do Norte, Coreia do Sul, Croácia, Dinamarca, Emirados Árabes Unidos, Espanha, Estados Unidos, Finlândia, França, Grécia, Holanda, Indonésia, Irã, Itália, Japão, Malásia, Noruega, Reino Unido, San Marino, Singapura, Suíça, Tailândia e Vietnã.

