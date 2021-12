Número de casos suspeitos de coronavírus no Brasil sobe para 488

O número de casos suspeitos de covid-19 no Brasil segue subindo. O Ministério da Saúde divulgou nesta terça-feira, 3, que 488 pessoas são analisadas com suspeitas de infecção do novo coronavírus. Nesta segunda-feira, 2, o número de casos era 433. O Brasil segue com dois casos confirmados da doença no país, ambos no estado de São Paulo.

De acordo com o Ministério da Saúde, os dois casos confirmados são importados da Itália e, por isso, não há mudança da situação nacional, pois não existem evidências de circulação sustentada do vírus em território brasileiro.

No Brasil, o estado de São Paulo lidera o número de casos suspeitos com 130 pacientes, seguido de Rio Grande do Sul com 82.

A partir desta terça, 16 países, incluindo a China, são monitorados por apresentarem transmissão ativa do coronavírus. Com isso, os critérios para a definição de caso suspeito enquadram agora, as pessoas que apresentarem febre e mais um sintoma gripal, como tosse ou falta de ar e tiveram passagem pela Alemanha, Austrália, Emirados Árabes, Filipinas, França, Irã, Itália, Malásia, Japão, Singapura, Coreia do Sul, Coreia do Norte, Tailândia, Vietnã e Camboja, além da China, nos últimos 14 dias.

Durante a coletiva de apresentação do boletim desta terça, o secretário-executivo do Ministério da Saúde, João Gabbardo dos Reis, afirmou que deverá ser ampliada a lista de países utilizada para identificar casos suspeitos. Os países que serão adicionados à lista ainda não foram informados.

Até o momento, 240 casos suspeitos de coronavírus já foram descartados em todo o Brasil.

No mundo, já foram registrados 88.948 casos confirmados de covid-19 em 64 países. 3043 pessoas já morreram em decorrência da doença, que apresenta uma letalidade global de 3,4%.

