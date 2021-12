Número de casos suspeitos de coronavírus no Brasil diminui para dois

O número de casos suspeitos de coronavírus no Brasil diminuiu para dois nesta quarta-feira, 19. A informação foi divulgada pelo Ministério da Saúde que informou os dados do último balanço da pasta que conta com informações repassadas pelas Secretarias Estaduais de Saúde de todo o país. Ainda não há nenhum caso confirmado da doença no Brasil.

A quantidade de casos investigados diminuiu em relação aos dados apresentados nesta quinta-feira, 18, quando haviam cinco pessoas com suspeitas de contrair o vírus. Os dois casos suspeitos estão concentrados nas regiões Sudeste e Sul, com uma investigação no estado de São Paulo e uma no Rio Grande do Sul. Até agora, 48 casos já foram descartados em todo o Brasil, que permanece sem registro da doença.

De acordo com o Ministério da saúde, todas as notificações de casos suspeitos no país foram recebidas, avaliadas e discutidas com especialistas do Ministério da Saúde, caso a caso, junto com as autoridades de saúde dos estados e municípios. Esses descartes aconteceram principalmente por causa do resultado positivo para outros vírus respiratórios.

