Nozes para combater a diabetes

Recente estudo, realizado com quase 140 mil americanas, comprovou os efeitos benéfico das nozes no combate à diabetes. A descoberta foi anunciada pelo "Journal of Nutrition" e revelou os resultados de um dos maiores estudos do tema.

Mulheres que consumiram um pacote contendo 28 gramas de nozes pelo menos duas vezes na semana, tiveram 24% menos chances de desenvolver diabetes tipo 2.

O estudo, realizado pela Escola de Saúde Pública de Harvard, em Boston, avaliou os hábitos alimentares de 137.893 mulheres em idades entre 35 e 77 anos durante dez anos. A quantidade e a frequência com que elas consumiam frutas oleaginosas, especialmente, nozes, foram especialmente analisadas. As que ingeriram nozes de uma a três vezes no mês reduziu o risco de diabetes em 4%. Quem comeu uma vez na semana, reduziu em 13% e duas vezes na semana, em 24%.

Embora tenha sido feito com mulheres, acredita-se que os resultados também possam ser aplicados aos homens.

