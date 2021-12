Novo vírus da gripe é descoberto em pinguins na Antártica

Um novo tipo de gripe aviária foi detectado pela primeira vez em pinguins na Antártica, embora o vírus pareça não estar afetando os animais, informaram nesta terça-feira, 6, os pesquisadores. O vírus é diferente de qualquer outro conhecido pela ciência, cita artigo do mBio, um jornal da Sociedade Americana de Microbiologia.



"Isso levanta uma série de perguntas para as quais não há respostas", disse Aeron Hurt, responsável pelo estudo e cientista sênior do Centro de Pesquisa da Gripe em Melbourne, na Austrália, que colabora com a Organização Mundial da Saúde (OMS).



O estudo é o primeiro a relatar um tipo de gripe das aves em pinguins, mas do tipo H11N2, até agora desconhecido, e não é claro que os vírus mais comuns e mais mortais possam chegar à Antártica.



As amostras, cerca de 300, foram recolhidas entre janeiro e fevereiro de 2013 e identificaram o vírus em oito amostras, embora os pinguins não demonstrassem sinais da doença.



Um dos tipos mais comuns de gripe das aves é o H5N1, que os especialistas acreditam ser disseminado por meio de patos.



De acordo com os dados da OMS, cerca de 650 pessoas foram infestadas com o vírus H5N1, das quais 60% morreram.

