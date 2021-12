Novo exame de sangue detecta precocemente 8 tipos de câncer

Uma equipe da Escola de Medicina da Universidade Johns Hopkins, nos Estados Unidos, desenvolveu um exame de sangue que pode detectar precocemente oito tipos comuns de câncer (ovário, fígado, estômago, pâncreas, esôfago, colorretal, pulmão e mama).

O artigo em que é divulgada a descoberta científica foi publicado na revista “Science”.

A detecção precoce da doença permite desenvolver maneiras de melhorar os resultados para os pacientes.

O exame é baseado em uma análise combinada de DNA e proteínas.

Os pesquisadores exploraram centenas de genes e 40 tipos de proteína até chegarem a segmentos de 16 genes e oito proteínas.

Análise

Para determinar os biomarcadores a serem detectados, a equipe de pesquisadores coletou dados de mais de três décadas de pesquisas genéticas sobre o câncer mantidos tanto na Johns Hopkins como em outros centros de pesquisas.

Os cientistas analisaram, então, cerca de mil pacientes que tinham sido diagnosticados (com base nos sintomas da doença) com oito tipos comuns de câncer pré-metastático.

O exame, chamado de CancerSEEK, conseguiu detectar câncer com uma sensibilidade de 70% a 98% nesses participantes.

“Um novo aspecto da nossa abordagem é que ela usa aprendizado de máquina para que o teste determine com precisão a localização do tumor em 83% dos pacientes”, afirmou Cristian Tomasetti, professor de bioestatística, que desenvolveu o algoritmo do teste.

Além disso, foi constatado que a probabilidade de uma pessoa saudável receber um resultado positivo falso é pequena. No grupo de controle com 812 pessoas sadias, o teste apontou apenas sete falsos positivos.

A previsão é que ele custe menos de US$ 500.

adblock ativo