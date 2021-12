Novo aparelho diminui risco de morte por doenças cardiovasculares

Maior causa de mortes no mundo, as doenças vasculares levam 17.3 milhões de pessoas a óbito por ano. No Brasil, são 300 mil as vítimas fatais da doença. Atualmente, um método vem sendo testado visando diminuir essa incidência. Um suporte vascular bioabsorvível em lugar dos stents metálicos que já são usados. Ele é feito a base de ácido poliláctico, que permite a absorção pelo organismo num prazo de dois anos após o implante.

O método tem entusiasmado tanto médicos e cientistas que vem sendo considerado como a quarta revolução coronariana. As três primeiras foram a técnica de angioplastia, onde um balão é insuflado dentro da artéria; o próprio stent, mola que desobstrui a artéria e o stent farmacológico, mola que vem revestida com um remédio antiproliferativo com capacidade de diminuir o risco do crescimento anormal da parede do vaso.

O novo método, que vem sendo estudado há mais dez anos, já vem sendo usado na Europa, mas ainda não no Brasil. A autorização para o uso deve acontecer até 2014.

