Novartis conclui acordo sobre lentes de contato inteligentes

O laboratório farmacêutico suíço Novartis anunciou nesta terça-feira, 15, que sua filial dedicada à oftalmologia concluiu um acordo de licença com o grupo americano Google sobre a tecnologia de lentes de contato inteligentes com fins médicos.



O acordo entre a Alcon, a filial da Novartis, e o grupo americano pode revolucionar o atendimento médico ocular, afirma a empresa suíça em um comunicado.



A ideia é combinar os avanços tecnológicos do Google de miniaturização de aparelhos eletrônicos com a experiência da Novartis no setor farmacêutico e nos aparelhos médicos.



"Estamos desejosos de trabalhar com Google para combinar a tecnologia avançada deles e nossos amplos conhecimentos em biologia para responder a necessidades médicas não supridas", declarou Joseph Jiménez, diretor geral da Novartis.



Jiménez destacou que o acordo é um passo importante para compreender as doenças além dos limites da medicina tradicional.



"Nosso sonho é utilizar a tecnologia de ponta de miniaturização da eletrônica para ajudar a melhorar as vidas de milhões de pessoas", declarou Sergey Brin, um dos cofundadores do Google, segundo o comunicado.



O interesse da Novartis nesta tecnologia está concentrado em dois segmentos, segundo o grupo.



Em primeiro lugar poderia ajudar os pacientes diabéticos a controlar a doença, permitindo a medição contínua dos níveis de glicose com uma lente de contato inteligente, criada para medir o nível de fluido lacrimal no olho e conectá-lo a um aparelho médico com conexão sem fio.



O segundo seria um auxílio para as pessoas com presbiopia que não podem ler sem óculos.



O acordo entre Alcon e Google ainda deve ser aprovado pelas autoridades de concorrência.

