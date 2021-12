Nova pílula tem hormônios semelhantes aos naturais

Há 54 anos, quando a primeira pílula contraceptiva foi lançada, a mulher conquistou o direito de escolher o melhor momento para ter filhos e pôde, enfim, evitar uma gravidez não planejada.

Se, no início, os métodos eram bombas de hormônio, com o passar dos anos, pílulas com menor dosagem de hormônio e formas de contracepção alternativas surgiram. Chega este mês ao mercado uma pílula com combinação inovadora de hormônios semelhantes aos produzidos naturalmente pelo corpo.

A combinação da progesterona acetato de nomegestrol com o estrogênio 17B-estradiol chega como opção aos demais contraceptivos orais combinados. Vendida comercialmente com o nome de Stezza, a nova pílula tem ainda o regime monofásico como diferencial, ou seja, seus 24 comprimidos ativos são iguais em quantidade de hormônios, o que pode facilitar os procedimentos em caso de esquecimento da pílula.

Esquemas multifásicos (quando os comprimidos de uma mesma cartela têm cores e quantidades de hormônios diferentes) tornam a administração mais complexa.

"Hoje, toda mulher pode e deve decidir em conjunto com seu médico o método contraceptivo mais adequado, disse César Eduardo Fernandes, diretor-científico da Associação de Ginecologia e Obstetrícia de São Paulo.

Segundo ele, esta pílula pode ser apropriada para mulheres de qualquer idade, incluindo as jovens que procuram contracepção hormonal oral e, potencialmente, terão longo período de exposição a métodos hormonais. A eficácia e a tolerabilidade foram comprovadas em estudos com mais de 3.400 mulheres.

