NOB recebe prêmio internacional durante a 19ª Conferência Mundial sobre Câncer de Pulmão

Começou neste domingo, 23, e vai até o dia 26 e setembro, a 19ª Conferência Mundial sobre Câncer de Pulmão da IASLC, em Toronto, no Canadá, onde o Núcleo de Oncologia da Bahia (NOB) acabou de conquistar um prêmio internacional que reconhece a qualidade e excelência da assistência prestada ao paciente com câncer.

Foram avaliados o atendimento integral ao paciente oncológico, levando em conta os cuidados médicos da equipe multidisciplinar, a atenção, a abordagem humanizada e o acolhimento, envolvendo todo as etapas que o paciente percorre na clínica, desde quando passa pela portaria até o atendimento nos consultórios e ambulatórios.

Trata-se do Prêmio da Associação Internacional de Estudo do Câncer de Pulmão (Fundação IASLC). “Essa premiação possui um diferencial, foi baseada em uma pesquisa feita pela associação responsável onde os pacientes respondem a um questionário sobre os atendimentos e instalações, a partir dessas respostas eles escolhem a entidade que receberá o prêmio” revelou a Oncologista do NOB, Samira Mascarenhas. O prêmio trata-se também de uma homenagem ao trabalho de toda equipe multidisciplinar, médicos oncologistas, cirurgiões torácicos, pneumologistas, especialistas em cuidados paliativos, psicólogos, enfermeiros, nutricionista, farmacêuticos, que atuam no atendimento ao paciente com câncer. “Estamos bem felizes com esse reconhecimento pois, o nosso principal objetivo é cuidar dos pacientes de uma forma humanizada”, finaliza. Atualmente, a equipe conta com 190 colabores, segundo a oncologista.

