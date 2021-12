No verão, os pés ficam mais expostos

Com o verão, é praticamente impossível calçar sapatos fechados. A opção mais saudável e confortável é usar sandálias. Com a farta oferta de modelos que o comércio oferece, não é difícil escolher um que melhor se adapta a você. Porém, para calçar esse tipo de sapato, é preciso estar com os pés saudáveis, sem um sinal de ressecamento, problema comum no verão provocado pelas altas temperaturas.

Antes, que tal relaxar os pés com uma bola de gude?

Numa bacia com água morna coloque uma colher (sopa) de sal grosso. Acrescente duas gotas de óleo essencial. O óleo refresca e tem ação bactericida. Você pode optar pelos de lavanda e eucalipto. Deslize os pés sobre as bolinhas, massageando toda a sua extensão friccionando-as entre os dedos. A técnica ajuda a relaxar e prevenir inchaços nos pés.

Se seus pés estão muito ressecados, uma boa solução é fazer uma esfoliação neles. Use um creme esfoliante ou uma mistura de sal grosso com óleos essenciais. Os grânulos quando são friccionados nos pés, incentivam a renovação celular, retirando a camada mais ressecada e opaca da pele.

Depois do relaxamento, é hora de hidratar os pés. Com um creme à base de uréia ela tem a capacidade de se ligar a moléculas de água dentro das células, aumentando a hidratação por mais tempo- faça massagens. Após essa massagem, algumas clínicas estéticas dão banho de vapor nos pés coberto com este creme.

