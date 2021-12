No inverno há uma maior incidência de infartos

O coração é um órgão rico em fibras musculares e tem como função bombear o sangue cheio de oxigênio e espalhá-lo pelo corpo. Quando há uma resistência maior, devido ao fluxo sanguíneo, a musculatura cardíaca é obrigada a fazer mais força e esse excesso de trabalho pode hipertrofiar suas paredes reduzindo o espaço para o fluxo sanguíneo. No inverno há uma vasoconstrição dos vasos, mecanismo utilizado pelo corpo para ajudar a aquecer.

Esse mecanismo gera "espasmos" se a pessoa já for hipertensa ou tiver placas de gordura nas artérias, essas placas podem formar um coágulo gorduroso e entupir os vasos induzindo ao infarto. Uma pesquisa publicada no British Medical Journal demonstrou que no frio, principalmente abaixo dos 14ºC, houve uma maior incidência nos casos de infarto. O importante é ir ao médico regularmente para checar a pressão e se aquecer bem.

