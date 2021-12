No dia do Lúpus, pacientes cobram ampliação no atendimento

Nesta sexta-feira, 10, Dia Internacional do Lúpus, pacientes e médicos especializados na doença reivindicaram ampliação do atendimento no estado. Atualmente, quem é acometido dessa enfermidade pode procurar o Hospital das Clínicas ou o ambulatório de Lúpus da Escola Bahiana de Medicina e Saúde Pública (EBMSP). Este último é um centro de referência para o tratamento da doença na Bahia. Mas o coordenador do ambulatório e chefe do serviço de reumatologia do Hospital Santa Isabel, Mittermayer Santiago, alerta que a unidade, que acompanha cerca de 500 pessoas atualmente, não tem capacidade para atender novos pacientes.

"Não há mais condição de incluir novos pacientes. Alguma coisa tem que ser feita. O governo tem que assumir o tratamento do lúpus, assumir sua responsabilidade enquanto gestor. Precisa ampliar o laboratório ou criar leitos específicos para a doença em outro hospital", reivindica.

A telefonista Celina Fernandes, que convive com a doença há mais de oito anos, reforça a reclamação: "O atendimento na Bahia deixa a desejar. Não tem médico suficiente para atender o lúpus. Deveria ter um hospital especializado ou disponibilizar algumas alas em alguma unidade para a patologia".

Para pleitear a criação de novas vagas no Sistema Único de Saúde (SUS) na Bahia, pacientes e médicos especializados em lúpus entregaram um documento com a reivindicação na Secretaria Estadual de Saúde (Sesab), após fazer uma caminhada a partir das 9 horas desta sexta. O ato é organizado pela Associação Bahiana de Lúpus, que também promove junto com o time do Vitória a campanha 'Vitória contra o Lúpus'.

De acordo com a assessoria da Sesab, embora o secretário Jorge Solla recebesse a solicitação, o órgão ressalta que o atendimento de lúpus faz parte da assistência básica de saúde, portanto é de responsabilidade do governo municipal.

Doença - Não há estatísticas oficiais, mas o reumatologista Mittermayer Santiago estima que 1.200 soteropolitanos e cinco mil baianos são acometidos por lúpus. A maioria desses pacientes é mulher, com idades entre 18 e 45 anos.

A doença faz com que sejam produzidos anticorpos que atacam várias partes do corpo, o que leva a pessoa a ter diferentes sintomas, como dor nas articulações, manchas vermelhas em forma de borboleta no rosto, que se agravam com a exposição ao sol, febre, queda de cabelo, redução dos glóbulos brancos no sangue, emagrecimento e dor no peito na hora de respirar.

Essas inúmeras manifestações dificultam o diagnóstico. Foi o que aconteceu com Celina, que teve a doença agravada por falta de tratamento adequado. "Comecei com dores no pé, mas o médico não descobriu que era lúpus. Fiz um tratamento como se fosse artrite e depois para uma bactéria na garganta. Como já era lúpus, piorei ainda mais, porque minha imunidade ficou mais baixa. Comecei uma crise atrás da outra e fui internada, até que descobriram que era lúpus".

Ela conta que desde o início do tratamento adequado, há oito anos, não foi mais internada. "Consigo levar uma vida tranquila e eu descobri a doença mais tarde, então tenho algumas complicações. Às vezes sinto desconforto para respirar, porque (a doença) atingiu meu pulmão. Mas como faço o tratamento corretamente, não me interno mais e só tenho sintomas que uma pessoa normal tem, como cansaço e dor de cabeça".

O reumatologista Mittermayer Santiago explica que com o tratamento correto (medicamentoso), o paciente pode ter qualidade de vida. Mas, se não for tratada, a enfermidade pode levar a morte porque ataca órgãos nobres, como os rins, causando disfunção renal. Outras complicações são a anemia profunda e convulsões.

Existem dois tipos de lúpus, o mais brando que ataca apenas a pele, e o eritematoso sistêmico, que é considerado traiçoeiro e pode agredir diversas áreas do corpo.

