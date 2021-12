Nível de colesterol tem origem genética em 70% dos casos

O colesterol elevado é uma das principais causas de infarto e de acidente vascular cerebral (AVC). Ambos se enquadram no grupo de doenças cardiovasculares que mais matam no Brasil. Comemorado nesta terça-feira, 8, o Dia Nacional do Combate ao Colesterol foi instituído para prevenir e conscientizar sobre o problema.

De acordo com a última pesquisa da Organização Mundial da Saúde sobre as principais causas de morte, as doenças cardiovasculares são as que mais causam vítimas no mundo. Segundo a Sociedade Brasileira de Cardiologia (SBC), somente no Brasil, esse número chega a 300 mil pessoas.

O colesterol é um tipo de gordura presente em diversos alimentos e é dividido em dois tipos: o mau colesterol (LDL) e o bom colesterol (HDL). "O HDL é conhecido como colesterol bom, porque retira a gordura dos órgãos, levando-as até o fígado, para que ele o descarte. O LDL é o colesterol ruim. Este, quando elevado, pode formar placas que entopem as artérias do coração", explica Valdir Schwerz, cardiologista da Clínica Fares.

O LDL elevado é um dos principais fatores de risco à saúde do coração, assim como hipertensão, diabetes, tabagismo, obesidade e sedentarismo. Cerca de 70% do nível de colesterol no sangue de uma pessoa tem origem genética e 30% está relacionado a fatores alimentares e comportamentais.

"Ninguém morre de colesterol alto, mas do que ele provoca. O colesterol alto é uma alteração crônica e o tratamento deve ser indicado por médico de confiança e mantido por toda vida, aliado a cuidados com alimentação saudável e a prática de exercícios", afirma Schwerz.

O Hospital Alemão Oswaldo Cruz alerta para a importância de manter os níveis de LDL controlados. De acordo com o Dr. Fábio Lario, cardiologista do hospital, é fundamental que as pessoas conheçam quais são os seus índices de colesterol, sobretudo se possuírem parentes de primeiro grau com história de infarto ou de colesterol muito elevado.

Taxas

"O ideal é que até os 20 anos de idade as pessoas já tenham dosado os níveis de colesterol. Assim, caso os índices estejam alterados, o paciente pode ser orientado e encaminhado para o tratamento mais adequado", afirma Lario.

Levantamento realizado em março deste ano pelo Instituto Ipsos aponta que 67% das pessoas entrevistadas não sabiam informar quais as suas taxas de colesterol atuais. Além disso, 65% das pessoas só realizam os exames após os 45 anos de idade, sendo que 11% dos entrevistados nunca mediram os níveis de colesterol. Além do fator genético, a alimentação incorreta, rica no consumo de gorduras de origem animal e gordura saturada, também é considerada um fator importante para o aumento dos índices.

A nutricionista do Hospital e Maternidade São Cristóvão Cintya Bassi alerta que, para preservar a saúde do coração, o ideal é comer alimentos cardioprotetores porque contribuem para a redução do colesterol ruim e triglicérides, reduzem a pressão arterial e diminuem a agregação plaquetária, condição que pode favorecer a formação de trombos e prejudicar a circulação sanguínea. Prevenção, alimentação saudável e a prática regular de exercícios físicos são as melhores formas de controlar os índices.

