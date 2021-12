Negligência, violência psicológica e abuso financeiro são agressões mais praticadas em idosos

Negligência, violência psicológica e abuso financeiro e econômico estão entre os tipos de violência mais praticados contra as pessoas idosas, sendo mais comuns do que agressão física. Os dados são do Disque 100 de 2019.

De acordo com o médico geriatra e presidente da Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia (SBGG) - Seção Bahia, Leonardo Oliva, em entrevista na manhã desta sexta-feira, 24, para o 'Isso é Bahia', na rádio A TARDE FM, o número de atendimento de violência contra pessoas idosas tem aumentado cada dia mais, principalmente durante a pandemia da Covid-19.

O presidente da SBGG-BA destaca a negligência como uma das violências mais praticadas contra pessoas idosas. "Quando o idoso sofre de abandono, maus tratos e falta de cuidado. Sem dúvida é a principal forma de violência", explica.

"Muitas famílias precisaram dispensar os cuidadores, seja por dinheiro ou seja pelo isolamento, e passaram a assumir os cuidados com as pessoas idosas, o que a gente vê é um aumento de pessoas idosas mau tratadas e abandonadas, sem cuidados no seu domicílio", completa o geriatra.

Além disso, o médico também cita um aumento do número de abuso financeiro contra os idosos durante a quarentena, principalmente com esta categoria da população, por vezes, sendo a única a receber uma renda fixa na família, sendo a aposentadoria.

"É uma situação muito delicada para o médico porque essa requisição não vem direto para a gente, a não ser que uma outra pessoa traga o paciente e traga essa queixa dessa possível violência. Acontece algumas vezes de um familiar, que não reside com o idoso, o retira do domicílio com a desculpa que vai levá-lo ao médico para uma avaliação e a queixa que surge é uma queixa de violência", desabafa Leonardo.

Segundo os dados do Disque 100, a violação contra pessoas idosas que concentra o maior volume é a negligência, com 38 mil registros, quase 80% do total, seguida de violência psicológica (24%), abuso financeiro (20%), violência física (12%) e violência institucional (2%).

Leonardo recomenda que a pessoa que esteja reparando algum deste tipo de violência em uma pessoa idosa, que vá até a polícia ou faça uma denúncia no Disque 100.

Atendimento

O Disque 100, o aplicativo Direitos Humanos Brasil e o site da Ouvidoria Nacional dos Direitos Humanos oferecem serviços gratuitos e funcionam 24 horas por dia, inclusive em feriados e finais de semana para receber denúncias e dar orientações.

O aplicativo e o site oferecem atendimentos em Libras para pessoas com deficiência.

As pessoas idosas são a segunda parcela da população mais vulnerável à violência, atrás apenas das crianças e adolescentes. As denúncias de violações contra esse grupo representam 30% do total recebido pelo Disque 100 em 2019. Foram contabilizados 48,5 mil registros referentes ao grupo.

Leonardo aproveitou a entrevista para o 'Isso é Bahia' e deixou um recado para os familiares de pessoas idosas: "é muito importante que a família esteja atenta ao idoso. A gente tem uma tendência a achar que o idoso se torna mais triste porque envelheceu e isso não é verdade. Se perceber que o familiar idoso está mais triste, deve-se chamá-lo para conversar, deve incentivá-lo e até procurar uma assistência médica".

