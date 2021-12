Natação é indicada como exercício ideal para bebês

As atividades físicas para bebês são indispensáveis porque contribuem para o desenvolvimento da criança e deixam seu organismo saudável. A natação é apontada pelos pediatras como o exercício mais perfeito. O contato com a água e os movimentos realizados dentro da piscina estimulam a criança, principalmente os órgãos sensoriais, como tato, visão e audição. E lhe dão uma maior noção de tempo e espaço.

O esporte praticado em tão tenra idade consegue deixar o bebê mais relaxado, ajudando a diminuir as crises de choro e irritações comuns nesta idade. O contato com a mãe se estreita, já que nos primeiros meses ela participa junto com o bebê das aulas, o que fortalece o vínculo emocional.

Crianças com menos de 5 anos que praticam natação conseguem ter um desenvolvimento melhor da coordenação motora e uma melhor resistência cardiorespiratória. O esporte também previne e ajuda em casos de alergias e bronquites e estimula o apetite.

